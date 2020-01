Calciomercato Lazio, Casasola verso Cosenza: si attende la chiusura

Tiago Casasola è molto vicino al Cosenza. Dopo i contatti dei giorni scorsi, si attende ormai soltanto la fumata bianca per il trasferimento in Calabria. I rossoblù di Braglia, battuta la concorrenza di Empoli e Crotone, stanno definendo gli ultimi dettagli con la Lazio proprietaria del cartellino e il nuovo agente del calciatore argentino Claudio Vigorelli per il prestito secco fino al 30 giugno 2020. Il difensore, dopo il mancato passaggio in estate alla Salernitana, aveva fatto rientro nella Capitale finendo fuori dalla rosa a disposizione di mister Inzaghi. Ieri, in occasione degli ottavi di finale contro la Cremonese, la prima convocazione.

