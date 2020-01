Calciomercato Lazio, il Cosenza vuole Casasola: contatti avviati

Il futuro di Tiago Casasola potrebbe essere deciso nelle prossime ore. Il difensore di proprietà della Lazio, mai preso in considerazione da Simone Inzaghi, presto potrebbe tornare in Serie B. Su di lui aveva preso informazioni l'Empoli, che però non ha mai affondato il colpo. Ecco profilarsi quindi un'altra occasione. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà infatti, il Cosenza, alla ricerca di un difensore, avrebbe accelerato in giornata per Casasola. La squadra calabrese vuole chiudere in tempi brevi l'operazione.

