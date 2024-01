Calciomercato Lazio | Colpo per la Primavera: preso un attaccante 2004

TUTTOmercatoWEB.com

Mentre Sarri aspetta l'esterno offensivo, la Lazio chiude un colpo in entrata per la squadra Primavera. E' fatta per l'arrivo in biancoceleste di Souleymane Kone in prestito con diritto di riscatto dal Sorrento, club di Serie C. Classe 2004, alto 1,80 e che può giocare come punta centrale ma anche su entrambe le fasce. Il ragazzo, nato e cresciuto a Piacenza ma con origini ivoriane, è pronto ad aggiungersi al gruppo di Sanderra. Operazione definita in tutti i dettagli condotta dal procuratore Cristian Bosco, lo riporta Tuttomercatoweb.com.