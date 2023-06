Calciomercato Lazio, Corsi (Empoli): "Sarri vuole tre miei giocatori? La mia intenzione"

Fonte: Il Messaggero

Empoli - Lazio sancirà le battute finali del campionato della squadra di Maurizio Sarri. La squadra che affronteranno i biancocelesti però, è anche tema di calciomercato, tra cui il nome del direttore sportivo Accardi che dovrebbe essere stato fatto dallo stesso Sarri, per poi passare ai profili come Baldanzi, Fazzini, Guarino e la permanenza di Akpa Akpro. Così, il presidente dell'Empoli Corsi, ai microfoni de Il Messaggero ha spiegato: "Accardi non ha nulla di concreto per adesso e dal momento che gli arriva una chiamata di sicuro la condivide con me. Ritengo che sia il nostro valore aggiunto e ha ancora due anni di contratto. Non è che l’Empoli vuole stare lì a subire determinate situazioni senza far valere le sue ragioni. Noi vorremmo evitare certi addii quindi faremo il possibile affinché non avvengano”. In seguito, Corsi ha anche spiegato di voler bene e a Maurizio Sarri e di stimarlo, rivelando di non averlo sentito di recente.

EMPOLI LAZIO - Sulla partita in programma sabato alle 21:00, il patron di Empoli ha dichiarato: “Difficile, anche perché loro vorranno mantenere il secondo posto. Ho notato che hanno ottenuto 20 clean sheet in campionato, ciò rende l’idea dell’organizzazione di squadra. Poi le individualità di alto livello non mancano e infatti il prossimo anno si esprimeranno in Champions”.

BALDANZI, FAZZINI E GUARINO - “Sarri li ha addocchiati? Come dargli torto. Questi profili però vorremmo trattenerli ancora un anno, anche perché sono ragazzi troppo giovani che si devono completare, soprattutto dal punto di vista fisico". Infine, sulla permanenza di Akpa Akpro, Corsi ha confessato: “Lui si è calato perfettamente nella nostra mentalità, ci è piaciuto ed è sicuramente un discorso che affronteremo tra poco".