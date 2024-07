Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Marcos Antonio - San Paolo: cifre e dettagli"

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio è vicinissimo al San Paolo. Il centrocampista dovrebbe svolgere le visite mediche nelle prossime ore e poi firmare con il club il nuovo contratto. In Brasile sono certi che il calciatore sia già stato nel centro sportivo della sua nuova squadra. Dal Sud America arrivando anche dei dettagli in più sull'operazione. Il giocatore tornerà nel paese verdeoro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo se Marcos Antonio giocherà più del 50% delle partite per almeno 45 minuti. Alla Lazio in quel caso andrebbero 4,2 milioni pagabili in tre annualità (che sommati ai soldi versati per il prestito porteranno il totale a quasi 5 milioni di euro), mentre il calciatore è pronto a firmare un triennale. Marcos Antonio sembrava a un passo dal Flamengo, ma il San Paolo ha superato gli avversari. La speranza del regista è anche quella di conquistare la convocazione nella Selecao e giocando in patria spera di riuscirci.

Pubblicato il 22 luglio