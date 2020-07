Calciomercato Lazio, dal Portogallo: nuovi sondaggi per Bruno Viana

Un nome caldo la scorsa estate che potrebbe tornare di moda in casa Lazio, è quello di Bruno Viana. Il difensore brasiliano di proprietà del Braga, è uno degli elementi di spicco della formazione portoghese, inamovibile nello scacchiere dei titolari. La Lazio non ha smesso di seguirlo, è uno degli assistiti di Mendes e per questo ci sarebbe una via preferenziale per il club biancoceleste. Stando a quanto riporta il portale zerozero.pt, i capitolini avrebbero effettuato un ulteriore sondaggio per lui. Il primo obiettivo in difesa rimane Kumbulla, ma non è detto che non possa arrivare un altro centrale. I biancocelesti vorrebbero chiudere per una cifra fra i 10 e i 15 milioni, il Braga non si abbassa dalla sua richiesta di 25. Non manca la concorrenza, con il Milan e diversi club inglesi interessati. Sarà difficile per il club portoghese trattenere a lungo Bruno Viana, desideroso di confrontarsi con un campionato più competitivo.

