Calciomercato Lazio, dalla Francia: non solo il Psg su Marusic, lo vuole Ancelotti

Il Psg ha scelto Adam Marusic per sostituire Thomas Meunier. L'esterno montenegrino della Lazio è da tempo nel mirino dei francesi, che però, stando a quanto riporta Le10Sport, dovranno fare i conti con la concorrenza. Marusic infatti, sarebbe anche uno dei calciatori individuati da Carlo Ancelotti per il suo Everton. A destra infatti, il club inglese è alla ricerca di un esterno destro di affidabilità. Walcott, Iwobi, Sigurdsson e Sidibe, alternati in quel ruolo, non hanno convinto il tecnico italiano. Anche l'Everton quindi si aggiunge alla lista delle pretendenti.

