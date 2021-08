Calciomercato Lazio, ds Eintracht: "Ultimi giorni concitati. Su Kostic..."

Lazio ed Eintracht Francoforte hanno incrociato le loro strade nella parte finale del calciomercato. Alla fine l'affare Kostic non è andato a buon fine per la ferma opposizione dei tedeschi, che l'ultimo giorno hanno acquistato Lammers dall'Atalanta e Jakic dalla Dinamo Zagabria. Il ds Markus Krösche ha così commentato la sessione ai microfoni ufficiali: "Negli ultimi giorni ho dormito meno del solito. Il calciomercato è iniziato molto più tardi rispetto agli anni precedenti e verso la fine ci sono stati giorni concitati. Ma ora la finestra si è chiusa. Tutte le grandi squadre hanno cercato di vendere i propri giocatori, ma erano pochi i club che avevano soldi da investire e in caso di incasso da operazioni di cessione, una parte delle cifre andava a sopperire la mancanza di introiti dell'ultimo periodo. Rispetto agli anni scorsi il calciomercato è stato più tranquillo e caratterizzato da tante operazioni di scambi e prestiti". Su Kostic : "Il nostro compito è garantire la stabilità economica e sportiva dell'Eintracht Francoforte. Ovviamente è stato così anche in questo caso. Filip Kostic è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore. Siamo convinti che possa continuare ad essere un pilastro importante della nostra squadra anche in futuro". Giudizio finale sulla sessione del club tedesco: "Penso che possiamo essere molto soddisfatti. Siamo stati in grado di fare le cose che avevamo stabilito inizialmente, tenendo conto della crisi generale. Nel complesso, abbiamo fatto un passo avanti in termini di competitività della rosa".

