Calciomercato Lazio, è fatta per Adekanye al Cadice: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Operazione chiusa in questi minuti. Bobby Adekanye è un nuovo giocatore del Cadice. Trattativa che si conclude in prestito secco.

Ultimo giorno di calciomercato dedicato alle uscite per la Lazio. Se Lukaku è vicino all'Anversa, si continua a lavorare per la cessione in prestito di Bobby Adekanye al Cadice. Trattativa ancora viva tra i due club sulla formula, così come tra gli spagnoli e il procuratore del giocatore, a Cadice per trattare sull'ingaggio. C'è tempo fino a mezzanotte, termine della sessione in Spagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO

LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI HOEDT

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato alle 18.55