Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Il Chelsea non è su Belahyane"

Arrivano smentite sul fronte Chelsea - Belahyane. Nelle ultime ore infatti girava la notizia di un interessamento dei blues per il centrocampista del Verona, individuato come sostituo ideale del partente Casadei, e di una imminente proposta sulla base di 15 milioni di euro. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha negato l'esistenza di una trattativa: "Nonostante le indiscrezioni, in questa fase del mercato il Chelsea non sta lavorando all'accordo per Reda Belahyane. Il centrocampista del Verona non è vicino o in trattativa per unirsi al Chelsea poiché il club ha obiettivi diversi".