Calciomercato Lazio, indizio dalla Spal: preso il sostituto di Fares

La Lazio continua a trattare con la Spal per regalare a Inzaghi Mohamed Fares. Domenica è previsto un nuovo incontro tra i due club per cercare di trovare l'accordo definitivo. I biancocelesti hanno l'accordo con il giocatore, che sta spingendo per raggiungere il prima possibile Immobile e compagni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la Spal ha già provveduto alla sostituzione di Fares: accordo con il Sassuolo per il prestito di Leonardo Sernicola che ha le stesse caratteristiche dell'esterno franco-algerino. Sempre nella giornata di domenica Sernicola sarà a Ferrara per firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Un indizio di mercato chiaro: Fares è in uscita, domenica si può chiudere il passaggio alla Lazio.

LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC DA AURONZO

LAZIO, REPORT DAL RITIRO DI AURONZO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE