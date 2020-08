AURONZO GIORNO 4 - Lazio, ripetute al lago. Differenziato sul campo per Caicedo, Lukaku e Luiz Felipe

DIRETTA LIVE - PREMERE F5 PER AGGIORNARE

AURONZO DI CADORE - Terminata la seduta mattutina, l'unica del giorno. Lazio che ha corso al Lago di Santa Caterina. Lavoro differenziato sul campo per tre calciatori: Caicedo, Luiz Felipe e Lukaku. Portieri con Grigioni, tranne Guerrieri, fermo in panchina, e Reina in palestra insieme a Lucas Leiva. Quest'ultimo è comunque sceso sul terreno adiacente a quello principale per un blando lavoro atletico a fine allenamento.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA LAZIO IMMERSA NEL LAGO

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA LAZIO A CORRERE NEL LAGO

11.18 - Per un'immersione antiinfiammatoria nelle acque del Lago di Santa Caterina si sono recati al torrente Marusic, Badelj, Moro, Falbo e Armini. Gli altri hanno preferito le vasche ghiacciate al campo

11.10 - La squadra sta rientrando verso lo Zandegiacomo

10.35 - Sei ripetute da un chilometro, due in più rispetto alla prima sessione di due giorni fa. Questo il programma per la squadra

10.28 - Luiz Felipe, Caicedo e Lukaku hanno iniziato un lavoro atletico intorno al perimetro dello Zandegiacomo

10.24 - La squadra si sta recando al campo per le ripetute. Restano al campo per lavori differenziati: Lukaku, Caicedo, Luiz Felipe, Reina, Leiva, Guerrieri e Cataldi.

10.17 - Reina e Leiva sono entrati in palestra. Calciatori in campo che hanno iniziato un lavoro propriocettivo

10.07 - Reina e Leiva assistono al momento all'allenamento seduti in panchina

10.05 - Lazio al lavoro al campo adiacente a quello principale. Fase iniziale di lavoro posturale a terra. Con Grigioni si riscaldano Strakosha, Adamonis e Alia.

9.55 - I calciatori sono regolarmente in campo. Inzaghi parla con Farris della seduta. Grigioni intanto ha fatto il suo ingresso con i soli Alia e Adamonis

9.50 - Luiz Felipe saggia il terreno di gioco in solitaria. I calciatori stanno arrivando tutti al campo

AURONZO DI CADORE - La Lazio è pronta a scendere in campo per il quarto giorno di ritiro. Tempo uggioso ad Auronzo di Cadore che preannuncia le pioggie del weekend, anche a carattere intenso. Presenti già una cinquantina di tifosi all'interno dell'impianto. Coni e sagome sistemate rispettivamente per il lavoro dei calciatori di movimenti e dei portieri.