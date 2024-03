Calciomercato Lazio | Intreccio in Serie A: da Koopmeiners a Ferguson

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - In estate la Lazio dovrà dare il via a una vera e propria rivoluzione di calciomercato. L'addio anticipato di Sarri e l'arrivo di Tudor sulla panchina hanno stravolto i piani dei biancocelesti che, per accontentare le esigenze del nuovo tecnico, saranno chiamati ad acquistare profili capaci di rendere con il suo sistema di gioco. Per accelerare la pratica una soluzione potrebbe essere quella di partire da quei nomi che circolano da tempo negli uffici di Formello e sui quali è sempre stato espresso un particolare gradimento. Proprio in questo senso, il profilo di Lewis Ferguson del Bologna è uno di quelli da seguire con particolare attenzione.

L'ATALANTA, LA JUVE E... KOOPMEINERS - La sua stagione con i falsinei ne ha confermato le qualità importanti e fatto lievitare il prezzo, attirando su di lui l'interesse di molti club europei. La volontà, come spiegato di recente dal suo procuratore, è quella di restare in Serie A e anche qui, oltre ai capitolini, le pretendenti non mancano. Stando alle ultime indiscrezioni, sia la Juventus che l'Atalanta ci avrebbero puntato gli occhi sopra. Le due società sono legate da un filo chiamato 'Teun Koopmeiners'. Sogno da tempo di Giuntoli, l'olandese ha strappato ai bergamaschi la promessa di essere ceduto al termine della stagione qualora fosse arrivato un top club a richiederlo.

CHI RIFLETTE E CHI AGISCE - La Juve rientra in questa descrizione, lo desidera arditamente, ma i 50 milioni richiesti da Zingonia hanno frenato ogni possibile assalto. A Torino sono in fase di riflessione: Koop è il sogno della dirigenza, ma allo stesso tempo Ferguson rappresenta un'occasione a prezzi decisamente contenuti (quasi la metà). Mentre da Vinovo ci pensano, l'Atalanta si muove. Nel centrocampista scozzese ha visto il perfetto sostituto di Koopmeiners e qualora dovesse arrivare l'offerta tanto attesa per l'ex AZ Alkmaar, la metà dei soldi incassati andrebbero tutti sul classe 1999.