Calciomercato Lazio, l'agente di Jony: "Piace a diversi club spagnoli"

Jony, alla sua prima stagione italiana, ha collezionato 32 presenze con la maglia della Lazio. Lo spagnolo ha dato il proprio contributo alla causa soprattutto nel rush finale del campionato, complice il forfait di Lulic. Nelle ultime settimane si era parlato dell'interesse di vari club della Liga nei suoi confronti. A confermare queste voci, lo stesso agente di Jony, Miguel Alfaro, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it: "Il bilancio della stagione è positivo, soprattutto per il salto di responsabilità in un ruolo a cui è meno abituato. Avendo dimostrato di essere in grado di far bene in un club importante, è vero che diverse squadre spagnole si siano interessate alla sua situazione”.

