Calciomercato Lazio, la Juventus non pensa a Milinkovic: bianconeri su Isco

Il tormentone Milinkovic ha caratterizzato un po' anche questa torrida estate di calciomercato. Alla fine, però, il serbo sembrerebbe sempre più vicino a una permanenza in biancoceleste. La Lazio vuole contare su di lui anche per la prossima stagione, Lotito chiede una somma elevata per il suo gioiello. La trattativa che sembrava essere stata avviata con il Manchester United non è andata in porto, il mercato inglese ha ora chiuso i battenti in entrata. Si è parlato anche di alcuni club italiani, tra cui Inter e Juventus, e di top club come Real Madrid e PSG. Tutte voci che poi, in realtà, non hanno trovato alcun riscontro concreto fino a questo momento. La stampa spagnola è convinta che anzi la Juventus stia spingendo per accaparrarsi un centrocampista dei blancos. Secondo 'Don Balon', infatti, i bianconeri starebbero pensando ad un'offerta di 65 milioni per Isco. Il Real Madrid valuta però 80 milioni il calciatore. Se il club di Torino dovesse concretizzare il colpo, il mercato in entrata sarebbe definitivamente chiuso. Il pericolo che la Juventus possa pensare a un affondo per Milinkovic verrebbe del tutto cancellato. E il Real Madrid? A quel punto sarebbe il club spagnolo a potersi guardare intorno per sostituire Isco. C'è da sottolineare, però, che per i blancos il gioiello biancoceleste non è il nome in cima alla lista. Quest'anno il Real non ha mai bussato alla porta della Lazio, difficile - se non impossibile - che possa farlo in questo finale di calciomercato.

