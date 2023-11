Calciomercato Lazio | Lloris si mangia le mani, il padre: “Gli si sta ritorcendo contro”

TUTTOmercatoWEB.com

Situazione difficile quella che sta vivendo Hugo Lloris al Tottenham, che sembra destinata a non avere un lieto fine. Il portiere in estate era finito sul mercato, attirando anche l’attenzione della Lazio rifiutata perché non gli garantiva la titolarità. In accordo col nuovo tecnico Postecoglou, il francese decise di restare in Premier League, ma ora questa sua scelta gli si sta ritorcendo contro: non gioca, non rientra più nei piani del club e inoltre, è stato scalzato dall’arrivo di Vicario.

Il malcontento dell’estremo difensore è tangibile, non vuole esprimersi in merito e preferisce risolvere quanto prima la questione attendendo con ansia la sessione invernale di calciomercato. Altra opzione al vaglio è il ritiro, non da escludersi come confermato anche dal padre che, intervistato da Le Figaro, ha chiarito: “Hugo è sempre stato trasparente e ora gli si sta ritorcendo contro. Questa situazione lo sta ovviamente condizionando. Ritiro? Non è impossibile. Hugo è un ragazzo lungimirante che anticipa molte cose, ma ha anche la mentalità per riprendersi in un modo o nell'altro”.

