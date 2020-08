Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo. I tifosi del Fenerbahce: "Non andare"

Vedat Muriqi è a un passo dal diventare un calciatore della Lazio. La trattativa fra il club biancoceleste e il Fenerbahce è in fase avanzata e presto potrebbe finalmente arrivare l'attesa fumata bianca. Una notizia questa che ovviamente è rimbalzata su tutti i media turchi, provocando malumore nei tifosi gialloblu, consapevoli di dover salutare il giocatore migliore della passata stagione. Sull'ultimo post Instagram dell'attaccante nei commenti si ripete costantemente la frase "Gitme Kral", che tradotto dal turco significa: "Non andare Re". Un ultimo disperato tentativo di far cambiare idea a Muriqi, che per il momento però, vede solo biancoceleste.

