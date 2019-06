Calciomercato Lazio, non solo l'Arsenal su Izzo: altri due club di Premier

Armando Izzo è un vecchio pallino di Inzaghi per la difesa della Lazio. Non soltanto i biancocelesti seguono il difensore ex Genoa, reduce da un'ottima stagione al Torino. Nei giorni scorsi avevamo parlato della presenza del suo agente Paolo Palermo a Londra per incontrare i dirigenti dell'Arsenal. Secondo Tuttosport i Gunners non sono l'unica squadra interessata al classe '92, hanno mosso i loro passi anche Manchester United ed Everton sfruttando la presenza in Inghilterra del procuratore. Cairo però per il suo difensore chiede tanto, una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. La strategia granata sarebbe quella di trattenerlo un altro anno sperando in un'altra grande stagione, per poi sparare ancora più alto.

