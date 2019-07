Calciomercato Lazio, occhi su N'Soki: la situazione

Il nome gira già da qualche giorno: per la difesa, la Lazio guarda in Francia. Più precisamente, in casa Paris Saint-Germain, dove milita Stanley N'Soki. Terzino sinistro classe '99, il suo profilo piace molto al club capitolino, che da qualche tempo lo tiene d'occhio con interesse. Anche se, per il momento, la situazione è stazionaria. Come riporta oggi il quotidiano francese L'Équipe, dopo un primo approccio della Lazio la questione è in stallo. N'Soki è in partenza, il PSG vuole monetizzare (lo valuta sui 10 milioni), ma per il momento tutto tace. Secondo la stampa francese, i colloqui potrebbero prendere piede a breve. Ma, per il momento, tutto resta bloccato. Un silenzio in realtà facilmente spiegabile: in queste ore, tra la dirigenza laziale e Stefan Radu sembra esserci speranza per un imminente disgelo. Le parti si stanno ravvicinando e chissà che, alla fine, il romeno non rientri nella lista dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. Scongiurando, così, l'esclusione dalla rosa e un divorzio molto più che amaro. N'Soki - per ruolo, il naturale sostituto di Radu - in questo caso difficilmente troverebbe spazio a Roma. La Lazio, dunque, aspetta. Con un occhio monitora il terzino francese, mentre nella Capitale si sfodera l'arte della diplomazia, provando a schivare una frattura insanabile tra club e Radu. Il che, cambierebbe di fatto anche alcune delle strategie di calciomercato.

LAZIO, RADU SI RIAVVICINA

Pubblicato l'11/07/2019 alle ore 23.15