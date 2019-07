Calciomercato Lazio, Radu si riavvicina: Auronzo non è più un miraggio

I tifosi volevano incontrarlo ad Auronzo e con tutta probabilità potranno farlo. Stefan Radu e la Lazio, un matrimonio sul quale la parole "fine" era già stata apposta, quasi fosse una sentenza. Negli ultimi giorni lo scenario è invece cambiato, scemando da un nero pece prima verso un grigio scuro, infine verso una schiarita completa. Il difensore romeno è riuscito a trovare un punto d'incontro con la società, appianando le divergenze passate e proiettandosi con la dirigenza verso un futuro intriso di nuova linfa. Un po' come due innamorati che, dopo una brutta lite, si riavvicinano con ancor più passione e furore. Decisiva la mediazione di due persone, inseritesi fra le due sponde quasi come fossero due giganteschi ponti atti a far toccare gli schieramenti. Simone Inzaghi, tecnico fresco di rinnovo, desideroso di una stagione spumeggiante. Allenatore soddisfatto del mercato partito a razzo e voglioso di far capire l'importanza di Radu come uomo spogliatoio, ma non solo. Radu è un valore tecnico importante, permetterebbe di fatto allo stesso Inzaghi di lavorare ad Auronzo con la difesa già al completo e studiare soluzioni tattiche alternative altrimenti difficilmente attuabili. E poi Stefano De Martino, che in qualità di direttore della comunicazione, ha perorato il reintegro di Radu cavalcando le motivazioni del mister. Così, in attesa di una comunicazione ufficiale e tangibile, le indiscrezioni regalano al momento un futuro radioso, verso un Auronzo che vedrà il romeno ancora una volta pronto a firmare autografi e regalare scatti ai suoi sostenitori.