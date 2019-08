Calciomercato Lazio, Pedro Neto: "Al Wolverhampton per dimostrare il mio valore"

Pedro Neto, neo acquisto del Wolverhampton arrivato da poco dalla Lazio, ha parlato per la prima volta ai microfoni ufficiale del club: "Sono molto felice di essere in una grande squadra, che ha dimostrato quanto vale la scorsa stagione. Avere così tanti portoghesi in squadra è molto buono, mi possono aiutare ad essere sia un calciatore che una persona migliore. Per esempio sono molto amico di Vinagre. Il club è molto organizzato, si lavora nelle migliori condizioni. Mi è stato detto che l'Inghilterra è difficile, anche per il tempo. In Italia per esempio era incredibile, c'erano tante giornate di sole. La squadra si è comportata molto bene lo scorso anno, guadagnando l'accesso all'Europa League. Voglio dimostrare il mio valore e di essere uno dei migliori qui, per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi prefissati. In Europa League puntiamo al meglio per far vedere a tutti che siamo in grado di fare grandi cose. Voglio dire ai fan che darl il meglio che posso, tutto ciò che ho per chi crede in me".

Pubblicato il 5/6