Calciomercato Lazio, per Zielinski c'è la concorrenza di un top club

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Sono stati molti i nomi accostati alla Lazio in questa fase che anticipa la sessione di calciomercato. Tra i nomi più altisonanti c'è quello del centrocampista Piotr Zielinski, attualmente in forza al Napoli. Il polacco è tra i giocatori che Sarri ha cresciuto e portato al top e nella testa dei partenopei, oltre che della Lazio, sembrava esser balenata l'idea di un complicato scambio con Luis Alberto. Un'ipotesi ad oggi mai diventata concreta, ma nata dal fatto che Zielinski non sembra rientrare nei piani di Spalletti, oltre per il fatto che Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte, e il Mago non è tra i giocatori incedibili in casa Lazio.

Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio non sembrerebbe essere l'unico club sul classe 1994, diventato un obiettivo anche del Bayern Monaco. Il club tedesco, infatti, perderà Corentin Tolisso a parametro zero ed avrebbe individuato nel polacco il giocatore giusto per sostituirlo. Ad intimorire i bavaresi, però, sarebbe la valutazione che ne fa il Napoli e l'ingaggio da circa 4 milioni di euro che Zielinski percepisce, una cifra alta anche per un club di caratura mondiale. Si tratta dunque di un'operazione complessa per il Bayern, ma soprattutto per la Lazio.