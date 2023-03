Calciomercato Lazio, Retegui è più di un'idea: ma il prezzo...

L'attaccante rivelazione della Nazionale è finito sul taccuino dei biancocelesti, ma su di lui c'è fortissima l'Inter che ha mandato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è su Mateo Retegui. Le voci rimbalzate dall'Argentina trovano conferme. L'attaccante italo-argentino piace a Formello e potrebbe essere il calciatore giusto da affiancare a Ciro Immobile.Il giocatore sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Lotito, ma la sua valutazione era ben diversa. La punta, infatti, era valutata circa 5 milioni, cifra schizzata a 15 dopo le due presenze e i due gol con la Nazionale di Mancini. Il giocatore, ovviamente, è finito sul taccuino di molti club. L'Inter è in pole position per lui, ma attenzione anche a Milan, Atletico Madrid e alla Lazio appunto. Capitolini che dovranno decidere cosa fare una volta per tutte. I tanti infortuni di Immobile spingono il club a puntare su un protagonista che possa alternarsi con Ciro e che possa sgravare Felipe Anderson, costretto al doppio ruolo di esterno e falso nueve. Ma cosa fare: investire su un figurante o prendere un alter ego? Per Retegui bisognerà anche capire la situazione contrattuale. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore è in prestito al Tigre fino a dicembre dal Boca Juniors. Il club può riscattare la metà del suo cartellino per circa 2,3 milioni di euro ed è intenzionato a farlo per rivenderlo subito e fare un'importante plusvalenza. L'Inter è in prima fila e ha mandato il vicediesse a seguire le gesta di Mateo sia a Napoli che a Malta. I nerazzurri rinnoveranno l'attacco e rischiano di restare con il solo Lautaro. In più i meneghini possono giocarsi la carta Facundo Colidio, di proprietà meneghina e che gioca in prestito proprio nel Tigre. La Lazio attende e non resterà a guardare, ma prima deve scegliere se affiancare a Immobile un calciatore come Retegui che si giocherebbe costantemente il posto con lui in biancoceleste e in Nazionale. Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions che cambierebbe obiettivi e disponibilità economiche. Questioni di scelte e obiettivi che andranno analizzati con calma da società e allenatore. Retegui è considerato prima o seconda punta, ma non un esterno e questo limiterebbe il suo utilizzo nel 4-3-3 di Sarri a semplice comprimario/alternativa di Immobile. Le prossime settimane saranno decisive per capire su chi si orienteranno le aquile. Tra le alternative resta il nome di Bonazzoli della Salernitana, già accostato a gennaio.

Pubblicato il 27/03