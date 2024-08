Calciomercato Lazio | Retroscena James Rodriguez: poteva andare al...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la 'telenovela' legata al futuro di James Rodriguez, in attesa di svincolarsi dal San Paolo e da tempo accostato alla Lazio. Il diesse Fabiani ha chiuso a un suo possibile trasferimento nella Capitale: su di lui rimangono diverse squadre spagnole come Rayo Vallecano, Celta Vigo e Real Betis. Un retroscena raccontato da Foot Mercato, però, riporta che il colombiano sarebbe potuto finire a giocare da tutt'altra parte, ovvero al Wydad Casablanca, in Marocco. Il club, infatti, aveva avviato le trattative con l'ex Real Madrid. I costi troppo elevati dell'operazione, però, hanno fatto subito saltare l'affare. La società, tra l'altro, aveva anche contattato Mario Balotelli, senza successo.