Calciomercato Lazio, risoluzione del contratto per un attaccante: i dettagli

© foto di Federico Gaetano

Finisce l'avventura in biancoceleste di Alessandro Rossi. Come riporta Tuttomercatoweb, l'attaccante classe 1997 ha risolto in anticipo il suo contratto con la Lazio in anticipo di qualche mese rispetto alla naturale scadenza (30 giugno 2024). Il giocatore, che ha collezionato prestiti tra Salernitana, Venezie, Juve Stabia e Monopoli tra le altre, finisce così nella lista degli svincolati ed è a caccia di una nuova avventura. L'ultima esperienza in carriera è con il Monterosi in Serie C nella stagione 2022/23.