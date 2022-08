Calciomercato Lazio, rispunta l'ipotesi Ghoulam: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di conoscere le destinazioni dei calciatori in uscita, in entrata resta aperta la questione relativa al terzino sinistro di piede mancino. Un buco nella rosa che Sarri vorrebbe coprire con la società che sta provando ad accontentare il mister. Il primo nome emerso in questi giorni è quello di Sergio Regulion in uscita dal Tottenham. Esistono anche dei piani b e quello che si sta facendo strada è Fazi Ghoulam. Come sottolinea Radiosei, il calciatore è svincolato dopo 8 anni al Napoli. Gli ultimi anni della sua carriera sono stati caratterizzati da parecchi problemi fisici. Il giocatore algerino nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze tra campionato e coppe. Il giocatore era già stato accostato a gennaio e Sarri lo conosce bene per averlo allenato ai tempi del Napoli. Regulion resta il preferito, ma attenzione a Ghoulam.