Calciomercato Lazio, Roma su Milik ma piacciono anche Tadic e Giroud

Il mercato è ufficialmente iniziato, la stagione è alle porte e allora si può dare in modo definitivo il via alle tante trattative che ci saranno sia all'estero che in Italia. La Juventus per prima sta operando con la Roma per l'acquisto di Edin Dzeko e per la risoluzione del contratto di Higuain che farebbe posto al giallorosso. In parallelo, come riporta Calciomercato.it, la società capitolina ha avviato i contatti con il Napoli per Milik ma non solo. Pare infatti che oltre al polacco altri nomi siano stati proposti: Dusan Tadic, in forze all'Ajax, ma anche quello di Giroud del Chelsea. L'attaccante a gennaio era ad un passo dalla Lazio, anche l'Inter era molto interessata, e ancora la sua pista non è definitivamente sfumata. Potrebbe quindi nascere un vero e proprio derby di mercato.

