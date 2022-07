Calciomercato Lazio, s'insiste per Provedel: gli scenari

La Lazio non molla il portiere dello Spezia, nonostante le difficoltà delle ultime ore dovute all'inserimento del Torino per Falcone

La Lazio continua a lavorare per Ivan Provedel, la pista che conduce al portiere dello Spezia non è chiusa, ha subito un intoppo, ma può riaprirsi da un momento all’altro e portare alla fumata bianca. L’accordo tra la Lazio e Provedel è certificato, è stato siglato venerdì sera. Ieri pomeriggio i club apparivano vicinissimi, in serata però ecco lo stop, perché su Wladimiro Falcone - che lo Spezia aveva individuato come sostituto di Provedel - è piombato con forza il Torino che garantisce cifre maggiori alla Samp e al giocatore. I liguri si sono trovati spiazzati, hanno alzato la posta con la Lazio, chiedendo 500 mila euro in più. Una richiesta che ha irritato i biancocelesti, ma non li ha spinti ad abbandonare la pista Provedel.

NUOVI CONTATTI - L’ex portiere di Modena ed Empoli è una esplicita indicazione di Sarri, lo considera un giocatore affidabile, pronto, perfetto per affiancare Maximiano. Lotito vuole accontentare il tecnico, l’ha già fatto portando a Roma Casale, Romagnoli e Marcos Antonio, oltre a Cancellieri, vuole completare l’opera, ma serve l’accordo con lo Spezia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in serata potrebbe esserci un nuovo contatto tra le parti per cercare di trovare l’intesa definitiva, la Lazio pensa a una proposta da 4 milioni di euro e all’inserimento di una contropartita tecnica. Da capire se lo Spezia aprirà a questa soluzione. Provedel freme, ha l’accordo con la Lazio, vorrebbe sbarcare presto a Roma.

