Calciomercato Lazio, si pensa a un altro vice Strakosha: piace Consigli

La Lazio riflette sugli effettivi in più che serviranno per la Champions League e tra i ruoli attenzionati ci sarebbe anche quello di vice Strakosha. E come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei per occupare quella casella si starebbe pensando ad Andrea Consigli del Sassuolo, considerando che la permanenza di Proto non è scontata - è corteggiato dall'Anderlecht, sua ex squadra - e che il portiere belga è stato impiegato meno del previsto da Inzaghi. Consigli, 33 anni e sicura affidabilità, ha un contratto che scade nel 2022 e senz'altro il Sassuolo, che gli affida la propria porta dal 2014, non lo lascerebbe partire facilmente. D'altra parte l'estremo difensore sogna le coppe e non disdegnerebbe il ruolo, a patto di essere considerato un'alternativa e di giocare con una certa continuità. L'impegno grosso si avvicina, la Lazio studia su come farsi trovare pronta.

Pubblicato il giorno 29/6/20 alle ore 9:00