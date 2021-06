Calciomercato Lazio, si valuta Baselli: ma sul giocatore un altro club di Serie A

Daniele Baselli è uno dei calciatori in scadenza nel 2022. Il centrocampista del Torino, dunque, potrebbe cambiare squadra nell'attuale sessione di calciomercato. Tra infortuni e scelte tecniche poi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, nell'ultima stagione ha collezionato poche presenze. Anche in virtù di questo potrebbe decidere di cambiar aria. Non mancano le squadre interessate, e due di queste sarebbero club di Serie A. Si tratta di Milan e Lazio. Il giocatore è stato accostato nel passato sia al club rossonero che a quello biancoceleste. Non si esclude che quella estiva possa essere la seduta giusta per il trasferimento in una delle due squadre.

