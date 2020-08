Calciomercato Lazio, sorpresa tra i pali: piace Pepe Reina

Pepe Reina piace alla Lazio. Simone Inzaghi ha chiesto un portiere d'esperienza da abbinare a Strakosha, e tra i profili è spuntato anche quello dello spagnolo di proprietà del Milan, reduce dal prestito all'Aston Villa. Chiuso da Donnarumma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il 37enne è destinato a partire nuovamente, e i biancocelesti sarebbero tra i club interessati. Estremo difensore affidabile e integro, il cartellino dovrebbe costare meno rispetto a quello di Consigli e Sergio Rico. Lo spagnolo potrebbe spuntarla su entrambi i portieri. Ma la cautela è quantomai necessaria per un'operazione del genere, considerando che negli ultimi giorni il Valencia sembrava a un passo dall'acquisto. Con Caicedo in uscita, sempre più in con destinazione Qatar, Igli Tare non si fermerà al solo Muriqi. Nel "piano Champions" figurano anche almeno un difensore e un esterno. E un portiere. Pepe Reina è nel mirino.

