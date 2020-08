Covid-19, la follia di Sansonetti: "Il virus colpisce di più i laziali" - VIDEO

Come si possa fare ironia su una pandemia che solo in Italia ha fatto più di 35mila morti non è chiaro saperlo. Farla poi legandola alle rivalità calcistiche è qualcosa così lontano da come dovrebbero andare le cose. Purtroppo, però, ieri sera su Retequattro nella trasmissione Stasera Italia qualcuno ha ancora tirato in mezzo la Lazio legandola addirittura al tema dei migranti e a quello della diffusione del Covid-19. Il programma condotto da Veronica Gentili era quasi totalmente dedicato all'emergenza coronavirus in Italia. In studio con la conduttrice c'erano anche Gianni Cuperlo e Piero Sansonetti. Proprio il direttore de Il Riformista, accompagnando il tutto con risate di intesa con il vicino di tavolo, ha risposto alla domanda sul collegamento tra migranti e diffusione del virus in Italia con un paragone calcistico. La risposta ha lasciato interdetti: "I due problemi non sono collegati. Il coronavirus non guarda in faccia nessuno. Prima scherzando con Cuperlo dicevo che la maggior parte del covid lo prendono i laziali". Immediata la risata del politico del Pd, mentre la conduttrice, visibilmente imbarazzata, prendeva le distanze per poi chiedere a Cuperlo: "Conferma?". Sansonetti interveniva aggiungendo: "La percentuale che lo prendano i laziali è più alta, me lo ha detto lui (indicando Cuperlo, ndr". Una scena che non è sfuggita ai telespettatori che sui social hanno protestato per una battuta apparsa insensata e immotivata. L'immigrazione e il coronavirus sono due tematiche serie e importanti che andrebbero trattate per bene senza paragoni da stadio e da bar. Inoltre, ma soprattutto, mettere sempre in mezzo la Lazio sa di paradossale e il popolo biancoceleste è anche stufo. Vedendo l'ennesimo episodio accaduto ieri è impossibile dargli torto.

