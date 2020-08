Lazio, Correa negativo al tampone effettuato in Grecia. Ma per tornare a Roma...

Nella giornata di ieri la Lazio si è ritrovata a Formello per il primo allenamento stagionale. Tutti presenti, eccezion fatta per il 'Tucu' Correa che si trova in Grecia e, a quanto pare, è stato a contatto con un positivo al Covid-19. L'argentino ha già fatto effettuato tutti i controlli a Mykonos, risultando negativo. Tuttavia non gli è stato permesso dalle autorità locali di salire su un volo di linea. Tornerà allora - come spiega la rassegna di Radiosei - nelle prossime ore con un aereo privato e si aggiungerà al resto della rosa. Che nel frattempo si è sottoposta al tampone nella giornata di venerdì: esito negativo per tutti. Domani mattina in programma il secondo giro di test.

