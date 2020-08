Lazio, Milinkovic lancia il sondaggio: “Cosa mangia Radu per avere questi muscoli?” - FT

La Lazio è tornata ad allenarsi nel quartier generale di Formello. Domani la squadra di Inzaghi partirà alla volta di Auronzo di Cadore per preparare la prossima stagione. Tutti di ritorno dalle vacanze compreso Stefan Radu che come ogni anno è, nonostante l'età un ottima forma e con un fisico invidiabile. Tanto che anche il Sergente Milinkovic ha deciso di lanciare un sondaggio social su cosa mangi il difensore biancoceleste per avere questi muscoli. Ora rimane solo da attendere la miglior risposta dei followers.

