Calciomercato Lazio, spuntano Renato Sanches e Fofana: le ultime

"Milinkovic? È qua ancora, giocherà entrambi i tempi, se partirà allora ci servirà una mezzala fisica che possa assicurarci qualità e fisico". Parlava così direttamente da Auronzo qualche giorno fa mister Simone Inzaghi. Il casting per il possibile sostituto del serbo continua. Oltre a Yazici e Szoboszlai (nelle ultime ore in pole), ci sono anche altri nomi tenuti segreti dalla dirigenza biancoceleste. Le proposte non sono mai mancate. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Tempo, Jorge Mendes ha avanzato la candidatura di Renato Sanches, reduce da due stagioni tutt’altro che esaltanti. La sua valutazione da quando è arrivato al Bayern Monaco si è dimezzata: da 35 a 18 milioni, ma la giovane età (classe ’97) lo rende ancora un buon partito. Cerca un'occasione di rilancio e la Serie A potrebbe essere il posto giusto per ripartire. Il contratto è in scadenza nel 2021 e i bavaresi non dovrebbero opporsi in caso di offerta congrua.

RISPUNTA FOFANA - Un altro nome entrato in orbita Lazio è quello di Seko Fofana (ha compiuto 24 anni a maggio), già accostato ai biancocelesti la scorsa estate. Mezzala forte fisicamente, capace di inserirsi e che conosce molto bene il campionato italiano. Per il suo cartellino l’Udinese vuole 15 milioni: nel recente passato ci aveva fatto un pensierino l’Atalanta, alla ricerca di un giocatore per rinforzare la linea mediana. Tutto può succedere, ma molto, se non tutto, è legato al futuro di Milinkovic Savic. Manchester United e Psg restano alla finestra, ma non lanciano l'assalto definitivo che potrebbedare il via al domino del calciomercato. Non rimane che aspettare.

PEREIRO E KLAASSEN - La Lazio potrebbe valutare anche altri profili. Quello di Gustavo Pereiro piace: in passato, la dirigenza biancoceleste c'ha pensato. Gioca nel PSV, è un centrocampista piuttosto versatile. Poi, attenzione a Davy Klaassen. Milita nel Werder Brema, è stato capitano dell'Ajax, è un trequartista di 26 anni. Poi, anche Hans Venaken potrebbe essere un profilo da monitorare: il belga gioca nel Bruge, è un trequartista classe '92.

