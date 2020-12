Calciomercato Lazio, Szoboszlai al Lipsia: affare ai dettagli

Dominik Szboszlai è a un passo dal Lipsia. L'affare è in dirittura d'arrivo, tanto che negli ultimi giorni il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, era in Germania per negoziare l'accordo. I due club di casa Red Bull rinnovano quindi la sinergia e Szboszlai - riporta Sky.de - sarà a disposizione di Nagelsmann già dal primo gennaio. Il Lipsia pagherà la clausola da 25 milioni di euro, mentre l'ungherese firmerà un contratto di 5 anni. La Lazio aveva seguito Szoboszlai nell'estate del 2018 soprattutto, quando il giocatore non era ancora finito nel mirino di top club come Arsenal e PSG, poi però s'era deciso di non affondare, anche perché il Salisburgo aveva chiesto il pagamento della clausola. Ma il filo rosso che lega Salisburgo e Lispia alla fine ha avuto la meglio.

