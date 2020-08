Calciomercato Lazio, Tancredi Palmieri: “Accordo tra Everton e James Rodriguez”

Tra i tanti nomi accostati alla Lazio in questa sessione di mercato c’è anche quello di James Rodriguez. La società biancoceleste avrebbe avuto contatti con l'entourage del colombiano ai margini del progetto del Real Madrid. Sembra però che l’Everton di mister Ancelotti sia ormai in dirittura d’arrivo per l’affare. Sicuramente il tecnico ha giocato un ruolo determinante non avendo mai nascosto il suo interesse per il giocatore che voleva portare anche a Napoli nella scorsa stagione. A riportalo è il giornalista Tancredi Palmieri con un tweet: “L’Everton ha raggiunto un accordo con James Rodriguez su uno stipendio da 4.5m€ a stagione, mezzo milione in più di quanto offriva la Lazio. Ma la differenza è data dal cartellino: l’Everton è pronto a corrisponderne una ventina al Real Madrid, opzione rifiutata dalla Lazio”.

