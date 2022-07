Calciomercato Lazio, tutti i nomi per la porta: da Vicario a Terracciano

Strakosha ha già salutato, Reina lo sta facendo e Carnesecchi troppo complesso. La Lazio vira su Vicario e guarda anche al possibile vice...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha necessità di muoversi sul mercato per ricostruire l'intera difesa, portieri compresi. Nell'infuocata giornata di ieri, Reina ha fatto sapere di voler rescindere il contratto, rinnovato nel 2023, per fare ritorno in Spagna, più precisamente al Villareal. In questo modo la Lazio è passata dall'avere un secondo esperto da affiancare eventualmente Carnesecchi, al non aver nessun portiere in rosa, se non Adamonis. Questo ha costretto la società ad accelerare nella corsa al sostituto di Strakosha e, visto lo stallo creatosi nella trattativa con l'Atalanta per il classe 2000, ha deciso di guardarsi intorno e virare su Guglielmo Vicario. Ieri c'è stato il primo contatto con l'Empoli, le parti si sono avvicinate e ci sono margini di chiusura, come confermato anche dal presidente Corsi.

Il portiere classe 1996, dopo una grande stagione, è stato riscattato dall'Empoli che, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha versato 5 milioni nelle casse del Cagliari e nel 2023 pagherà ulteriori 3 milioni. Agli 8 totali bisognerà aggiungere anche una percentuale del 20% per la futura rivendita da riconoscere al club rossoblu.Tutto ciò fa chiaramente lievitare la cifra che il club toscano chiede per il suo pupillo a circa 14/15 milioni di euro, non troppo distante dalla valutazione per Carnesecchi, ma in questo caso sarebbero spesi per un portiere disponibile fin da subito. Tra la Lazio e Vicario ci sarebbe, invece, già una bozza di accordo, con il giocatore che sarebbe entusiasta di fare il grande salto.

IL VICE - La Lazio dovrà, però, acquistare anche un vice portiere, obbligata dalla partenza a sorpresa di Reina. Il nome che avrebbe fatto Sarri sembra essere quello di Pietro Terracciano della Fiorentina, ma i profili sondati sono molti. Partendo da Provedel dello Spezia, passando per Sergio Rico del PSG e arrivando all'ex Primavera Alessandro Berardi, oggi all'Hellas Verona. la Lazio sta studiando tutte le situazioni con l'obiettivo di cogliere l'occasione giusta. A questi va aggiunto il profilo di Luis Maximiano del Granada, proposto da Jorge Mendes, che potrebbe partire anche in prestito. Più difficile, invece, fare un Milinkovic-Savic bis, portando a Roma Vanja, fratello di Sergej, . Tanti nomi, dunque, tante possibilità: ad Auronzo mancano 3 giorni, la Lazio è chiamata a chiudere.