Calciomercato, le date della sessione di gennaio: tutti i dettagli

Iniziato il nuovo anno, i giocatori della Serie A non avranno altro tempo a disposizione per rilassarsi e ricaricare le pile, poiché il ritorno in campo è sempre più vicino. Il prossimo cinque gennaio la Lazio affronterà il Brescia in trasferta, ma qualche giorno prima inizierà una nuova sessione di calciomercato. I trasferimenti nel massimo campionato italiano saranno aperti da giovedì 2 a venerdì 31 gennaio. Dal momento dell’apertura sarà possibile il deposito e la ratifica dei contratti presso la Lega. Accantonato, a proposito della data di chiusura, l’esperimento di una sessione più breve: le squadre avranno di fatto a disposizione l’intero mese di gennaio per perfezionare acquisti e cessioni, e rinforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno.

