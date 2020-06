Calciomercato, Marchetti: "Lazio e Milan su Szoboszlai. Per il Napoli non è una priorità"

Il giornalista di Sky esperto di calciomercato Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dei nomi accostati al Napoli. Fra questi anche quello di Dominik Szoboszlai: ”Sul talento del Salisburgo ci sono diversi club italiani, come Lazio e Milan. Non è una priorità per il Napoli che deve ancora capire chi partirà e poi c’è una stagione da terminare anche se tanti d.s. sono già a lavoro per la prossima stagione”.

