Calciomercato, Marino: "De Paul? Di fronte a buone offerte, l'Udinese lo accontenterebbe"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato di calciomercato alla tv ufficiale del club. Tra i temi toccati anche quello della cessione di de Paul, profilo gradito a Juventus, Lazio e tutte le big della Serie A: "Per De Paul, al momento non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo. Non andiamo a offrirlo in giro perché non lo vogliamo vendere. Sapete tutti benissimo che quando arrivano squadre come il Real Madrid o il Barcellona nessuno può dire di no, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Se arrivassero proposte che soddisfino noi e lui da parte di grandi squadre, nel caso, penseremo ad accontentarlo. In quel caso andremo a sostituirlo e lo sostituiremo egregiamente”.

