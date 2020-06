Calciomercato, nuova avventura per l'ex Lazio Kakuta

In cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo la promozione in Ligue One, il Lens starebbe per riabbracciare una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Gael Kakuta, ex Lazio, passato in Italia senza lasciare troppi rimpianti. Di proprietà dell'Amiens, il calciatore avrebbe già trovato l'accordo col suo ex club, manca quello con il club, che chiede 5 milioni. A riportarlo è l'Equipe.

