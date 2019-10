Calciomercato, Salernitana ed Empoli sulle tracce di Marchetti

CALCIOMERCATO - L'avventura al Genoa non sta andando come previsto. Federico Marchetti, arrivato in rossoblù nell'estate del 2018, ha perso il posto da titolare in favore di Radu e non ha più trovato spazio. A gennaio l'estremo difensore potrebbe decidere di cambiare aria e non mancano le società interessate. Come sottolinea seriebnews.com, l'ex Lazio è entrato nel mirino di Salernitana ed Empoli. I granata avrebbero pensato a lui per aumentare l'esperienza e provare a raggiungere così la promozione in Serie A.

