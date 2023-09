Calciomercato, Samardzic: "Sono pronto per una big. Inter? Non voglio parlarne"

TUTTOmercatoWEB.com

E' stata un'estate particolare quella di Lazar Samardzic. Il suo trasferimento all'Inter sembrava cosa fatta e invece è saltato tutto all'ultimo per motivi contrattuali. Il giocatore è tornato e rimasto a Udine nonostante le avance delle altre big come Napoli e Lazio. Adesso il suo futuro è in bianconero, ma il classe 2002, reduce da un gol strepitoso al Maradona, si sente pronto per il grande salto. Lo ha ammesso lui stesso in un'intervista a Sportweek: "Sono pronto per una grande. Ho 21 anni: tra due anni al massimo lo sarò ancora di più, nella testa e nel fisico. In campo, devo migliorare nell’attaccare gli spazi. Inter? Io so quello che è successo, ma ormai è passata e non voglio più parlarne. Sono uno che pensa positivo, l’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto ancora un anno è perfetto per me".