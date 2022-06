Calendario Serie A, due derby storici nella stessa giornata: ecco quali

TUTTOmercatoWEB.com

La nuova serie A prende forma e come ogni anno l'attenzione massima è sulle date del derby tra Lazio e Roma. Il derby della Capitale, gara d'andata, si giocherà il 16 novembre in occasione della 13esima giornata; il ritorno sarà invece il 19 marzo, 17esima giornata. Proprio nelle stesse date, in attesa di anticipi e posticipi che verranno comunicati in futuro, si giocherà anche il derby d'Italia tra Juventus e Inter.