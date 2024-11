Camelio a TvPlay: "Mourinho allenatore finito. Quattro anni fa con Pedro..."

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho, dopo mesi dall'esonero, continua a far parlare di sé nell'ambiente romano. Enrico Camelio è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del suo rendimento in Turchia e della questione Pedro. Ecco di seguito le sue parole: "Quattro anni fa Mourinho ha mandato via Pedro. Ma vi rendete conto? Non oggi, quattro anni fa. La Roma gli ha detto di mandare via Carles Perez che era giovane, per farlo giocare. Lui ha spinto per far andare via pedro perché era un giocatore finito. Mourinho sbaglia tutto. Lui è talmente un fenomeno che è andato a prendere dieci milioni in Turchia e sta facendo schifo anche lì, in un campionato scarso. Un allentore finito, ha fatto cinque punte in Europa League".