Campidoglio, i vigili durante le partite costano troppo: tariffa a carico dei club?

Le partite a rischio? Costano al Campidoglio circa 2 milioni di euro all’anno. È questo il dato che emerge dal Comune di Roma, che ora ha l’intenzione di cambiare registro. Nei match a rischio viene aumentato l’impiego della polizia locale, che di solito è chiamata regolare il traffico, ma che invece in alcune serate vengono coinvolti in scontri veri e propri. In poche parole, come riporta la rassegna di Radiosei, i vigili allo stadio costano più o meno 2 milioni di euro. I casi eclatanti: Lazio-Siviglia di Europa League, ma soprattutto quando i tifosi del Feyenoord in un match contro la Roma del 2015, crearono danni e disagi in centro.

IL PROBLEMA - Secondo il Campidoglio, a pagare è stata sempre l’amministrazione. L’idea per il futuro invece, è quella di fare leva sui privati, portando a loro carico i costi della municipale durante determinati eventi. La battaglia è aperta, anche perché club di calcio e promotori di eventi si opporranno, visto che si occupano già di coprire tutti i costi per la sicurezza interna dell’Olimpico e nelle immediate vicinanze degli ingressi dello stadio.

