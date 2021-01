Candela: "Avrei voluto Nesta come compagno di squadra nei derby"

Poco più di 48 ore separano Lazio e Roma dalla partita più attesa dell'anno: il derby della Capitale. Sarà certamente una partita unica nel suo genere soprattutto per l'assenza di pubblico all'interno dello stadio Olimpico. Tanti ex protagonisti del passato hanno detto la loro in questi giorni e tra di loro anche l'ex giallorosso Vincent Candela ha ricordato quando era lui a scendere in campi nello speciale de Il Cuoio, inserto del Corriere dello Sport, oggi in edicola: "Chi avrei voluto come compagno di squadra nei derby? Alessandro Nesta, uno dei difensori più forti di tutti i tempi, oltre che una persona umile. Contro di noi andava spesso in difficoltà, Delvecchio lo faceva sudare parecchio, ma era un campione".

