Canovi: "Lazio vera rivale della Juventus. E ha il calendario a favore..."

Campionato fermo a causa del Coronavirus, tante ipotesi sul tavolo per riprendere dopo l'emergenza. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'operatore di mercato Dario Canovi: "Sospensione stipendi di marzo per l’emergenza Coronavirus? Sarà dura. Già l’Associazione Italiana Calciatori ha cominciato a mettere i puntini sulle i. Mi auguro che non chiedano anche ai calciatori Serie B e C di ridursi lo stipendio. Magari qualche calciatore più sensibile lo accetterebbe. Poi dipende anche dai club, alcuni possono permettersi di non ridurre gli stipendi. Una regola generale per imporre una riduzione è utopia".

IL CAMPIONATO - "La rivale della Juventus è la Lazio, che è favorita dal calendario. I biancocelesti non hanno coppe, i bianconeri due. E poi devono recuperare delle partite. Ma bisognerà capire cosa accadrà, se si riprenderà davvero entro il 9 maggio".

CALCIOMERCATO LAZIO, DEPAY SOGNO POSSIBILE?

LAZIO, LUIZ FELIPE FESTEGGIA IN VIDEOCHIAMATA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE