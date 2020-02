Capozucca: "La Lazio non è più una sorpresa. Sulla lotta Scudetto..."

La Lazio fa il pieno di complimenti dopo la vittoria in casa del Genoa. L'ex ds di Genoa e Cagliari Stefano Capozucca ha detto la sua a TMW Radio: "La Lazio ormai non è più una sorpresa, a tutti gli effetti è iscritta alla lotta scudetto. Sta facendo bene anche grazie a Tare che è molto abile e capace seppur lavorando, molto spesso, in sordina. Hanno avuto fiducia in Inzaghi che prima di Lazio - Atalanta era in bilico, ma con pazienza hanno messo in condizione tutti di fare bene. Sembra simile alla situazione appunto dell’Atalanta che nelle prime partite con Gasperini sembrava non ingranare per poi diventare quella che è adesso".

